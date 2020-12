¿Cuándo vuelve Claudia Villafañe a MasterChef Celebrity?

Claudia Villafañe se ha convertido en una de las participantes preferidas de MasterChef Celebrity, no solo por su mano en la cocina y sus famosos “Ñoquis de la Claudia”, sino porque reveló a la superficie una personalidad desconocida para el público argentino, que solo la veía como la ex mujer del futbolista más histórico de Argentina. Su constante buen humor, compañerismo y sencillez, la posicionaron como de las preferidas en uno de los programas con más rating. Pero desde hace casi una semana que no se ha presentado en las cocinas del reality, a causa de la noticia nacional que afligió a todos los argentinos: la muerte de Diego Armando Maradona.

A pesar de que la producción ya tiene grabados los ciclos de dos semanas en adelante, habrá un momento en que Claudia no saldrá ni participará. Se temió incluso que desistiera del programa, para mantenerse cerca de sus hijas, Dalma y Gianina, y vivir en paz el duelo. Pero ahora la emisora de MasterChef ha confirmado su retorno. “Nosotros la bancamos en lo que ella necesite. Le dimos el espacio que necesita y estaremos listos para cuando vuelva”, explicaron en dialogo con Teleshow.

Recién a mediados de diciembre se podrá ver a Villafañe de vuelta en la pantalla. Fue Marcelo Polino quien dio la noticia en “Morfi, todos a la mesa”, confirmando lo dicho por la emisora. Anunció también que a partir de este lunes 30 de noviembre, ella volvería a las grabaciones.

“Llamaba a la producción pensando que estaba entorpeciendo el desarrollo del certamen. En el caos en el que está, tratando de sostener a su familia, estaba preocupada por sus compañeros de programa”, dijo Polino resaltando la actitud de Villafañe con sus responsabilidades, a pesar del difícil momento familiar que tenía que afrontar como pilar de sus hijas. Su reflexión fue recibida con aplausos por el conductor Gerardo Rozín, y del Mono Fabio, cantante de Kapanga, que había caído como invitado del programa.

Especularon también sobre el futuro de Claudia en su vuelta, recordando la situación de Leticia Siciliani cuando se ausentó en dos programas. Aunque las circunstancias son totalmente distintas, seguramente Villafañe deberá conseguir el mejor plato para evitar el delantal gris. “Porque cocina rico, porque la queremos, porque está brillando por sí misma nos alegra que pueda seguir en el certamen”, cerró Polino.

Sin embargo, hoy por la noche se la podrá ver en uno de los porgramas ya grabados. El menú serán los famosos choripanes clásicos y los jurados recibirá a Germán Sitz, especialista en embutidos.