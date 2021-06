Cuando tu tío es Superman y hace todo para ir a tu rescate

Muchos son los que alguna vez soñaron con ser rescatados por Superman, pero todo eso no deja de ser algo imaginario, pero lo que vivió este niño fue algo muy real por decir que su propio tío es Superman.

El intérprete del famoso héroe, Henry Cavill fue quien contó la historia. Es que tuvo que salir al rescate luego de que el chico presumiera en el colegio que su tío era el famoso justiciero y los estudiantes y profesores no le creyeran. Esto fue informado por el propio Henry Cavill en el programa “Live! with Kelly and Ryan”, transmitido en julio de 2018.

Henry Cavill es el actor que interpreta a Superman/Clark Kent.

El pequeño de 7 años, Thomas dijo orgulloso que su tío era Superman en su escuela y ante la insistencia del muchacho, los profesores le instaron a dejar de engañar. Como no desistió, tuvieron que llamar a su madre y pedirle que no animara a su hijo a decir mentiras.

Ante esta situación, la mujer confirmó que la versión del niño era verdad, pero aclaró que se trataba del intérprete Henry Cavill. “Odio decirte esto, pero es todo verdad”, dijo la madre de Thomas y cuñada del actor.

Luego de varios años, se viralizó en las redes sociales una fotografía del intérprete de Superman acompañando a su sobrino a la escuela. En la imagen, se puede ver a la estrella de Hollywood caminando al lado del chico, vistiendo una camisa a rayas y un pantalón negro. Mientras que el pequeño lleva una camiseta azul con el símbolo del superhéroe en el pecho y pantalones a cuadros.