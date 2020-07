“Cuando me quedé en la calle”, el drámatico video de Nazarena Vélez donde revela sus momentos más difíciles

En su canal de YouTube, Nazarena Vélez compartió un nuevo video al cuál tituló: “Cuando me quedé en la calle”. En la filmación, la actriz se animó a hablar del momento más difícil de su vida y los problemas financieros que debió superar luego de quedarse sin casa y sola con sus tres hijos.

La empresaria comenzó diciendo: “La luche como todos, día a día, noche a noche. Pero una vez fue el golpe más duro. Me he quedado sin trabajo y la he remado. Nunca estuve al borde de quedarme en la calle o desesperarme. Soy muy buen productora, entonces, cuando era pendeja sabía que si se ganaba plata mostrando el culo, yo mostraba el culo y las tetas”.

Y continúo: “Cuando decidí ponerme en pelotas tenía 30 años. Gracias a esas revistas pude comer. Armaba las tapas y lo que yo quería. Dentro de la idea, yo armaba las cosas - relató Nazarena Vélez- Siempre fui muy buena armando mis proyectos. Como soy mamá dese los 19 años siempre me tuve que reinventar”.

Su consagración como productora llegó con la obra de teatro Los Grimaldi. El éxito fue tan grande que el dinero que ganó le alcanzó para vender la casa que tenía y comprarse otra. Sin embargo, una mala inversión de Fabián Rodríguez, quien habría sido estafado, la dejó sin un peso. Como si esto fuera poco, el marido de la actriz decidió quitarse la vida cuando ella estaba en un viaje en los Estados Unidos.

“Hizo un mal negocio, nunca supe, lo estafaron y quedamos en la calle. Él tomó la drástica situación de suicidarse y el día que lo enterramos, cuando vuelvo a la casa me entero de que tengo que dejarla porque tampoco estaba paga”, recordó Vélez.

“Ustedes imaginen la situación: viuda, 39 años, 3 hijos y mi marido, el hombre de mi vida, se acababa de suicidar y me echaron a la calle porque me quedé sin un centavo”, expresó, entre lágrimas.

“Estaba prácticamente muerta en vida. Cuando escuché a mis viejos, sentía que no me iba a poder levantar más de la cama. Había sido un camión que me pasó. Me echaron a la calle, fue muy difícil. Cuando estás tan rota sentimentalmente fue tremendo pero pude salir adelante”, cerró la mediática.