¿Cuál fue la verdadera razón por la que Andrea Frigerio no aceptó participar de MasterChef?

Claudia Villafañe, Georgina Barbarossa, Carmen Barbieri, ellas fueron sólo algunas de las grandes figuras que aceptaron sumarse al desafío de MasterChef Celebrity.

Sin embargo, la aceptación por parte de estas personalidades pareció no afectar la decisión de Andrea Frigerio, quien, tras ser tentada por los productores de Telefe, decidió negarse a participar.

Andrea Frigerio confesó las razones por las que no aceptó participar del certamen de cocina

“Me ofrecieron para estar en la primera temporada de Masterchef Celebrity. Al principio no acepté porque no me gusta ser parte de los realities, no me siento cómoda. Es un formato que me inquieta y no me le animo”, comenzó en diálogo con Mitre Live.

“Es un problema mío pero no del programa, no me veo en un reality. Me enganché en la segunda temporada y me pareció extraordinaria pero no me veo ahí. Y eso que soy buena cocinera”, agregó con total inceridad la actriz.

Además, sobre sus habilidades en la cocina, la bella actriz detalló: “Me encanta cocinar con lo que tengo, me encanta y tengo idea e intuición. Soy buena ama de casa aunque no lo crean. Me encanta ocuparme de la casa y tengo esa cosa de ser una persona de su casa”.

Finalmente, la actriz lanzó una idea para la tercera temporada del reality: “Mi marido es muy buen cocinero, nosotros comemos de todo. Podríamos ir junto a cocinar a MasterChef”.