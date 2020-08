Cuál es la parte de su cuerpo que no le gusta a Natalia Oreiro

Ya son varios los famosos que se confesaron ante Estelita,-el famoso personaje que creó Jey Mammon- en el programa de América. Este personaje se ganó el cariño del público por su divertido (y picante humor) y las preguntas sin filtro que lanza en cada entrevista. Y esta vez le tocó a Natalia Oreiro.

Fueron varios los temas que trataron y en un momento Estelita profundizó en los gustos sobre la apariencia de la actriz y cantante, según Ciudad Magazine.

“Sos hermosa dentro de los cánones subjetivos de belleza. ¿Te ves fea en algún momento? ¿Hay algo que no te guste de vos cuando te ves?”, indagó en Estelita en casa.

Natalia Oreiro en el programa con Estelita gentileza

“Sí. No sé si la palabra es ‘fea’, pero me encuentro un millón de defectos. Desde la voz… y mis rodillas”, comenzó diciendo. Y agregó: “De lo físico, las rodillas. No me gustan mis rodillas y no me gusta usar minifaldas”.

Por último, Oreiro recordó cuando se puso en la piel de Gilda para contar su historia de vida y repasar sus éxitos en una película y cerró, sincera: “Cuando hice Gilda lo padecí porque (las rodillas) no es algo que me guste verme”.