Cuál es el retoque estético que se hizo La Joaqui y es furor

La Joaqui se ha convertido en una de las cantantes de género urbano que está pisando fuerte en el último tiempo. Si bien lleva en el rubro varios años, ahora cada una de sus canciones está siendo tendencia.

Llegando a lograr que tres de sus temas estén en una de las listas más importantes de Spotify como es el Top 50 Argentina, La Joaqui ya ha hecho que su nombre sea marca registrada.

Con más de 1,8 millones de seguidores en su Instagram, la trapera revoluciona las redes con cada uno de sus posteos. En su perfil de la red social de la camarita, La Joaqui comparte diariamente contenido sobre sus looks, shows, viajes y también videos de sus fans imitando sus hits.

Este es el retoque estético que se hizo La Joaqui.

Recientemente, La Joaqui la rompió con temas que han marcado a fuego el género urbano. Con 28 años pasa su mejor momento siendo la voz de “Butakera”, la colaboración que realizó junto a El Noba, cantante que falleció en junio de este año. La canción homenaje ya tiene más de 50 millones de reproducciones.

Qué operaciones se hizo La Joaqui

Una de las claves para que las canciones de La Joaqui se hagan conocidas son los challenges que circulan en las redes sociales. Además, en estas plataformas, ella muestra su cuerpo, que se roba los suspiros.

Resulta que La Joaqui se operó los pechos y el retoque no pasó desapercibido. “De estreno”, “Cómo hace para recuperarse tan rápido y que no duela... A mí me tiene que hacer una cirugía de una muela y estoy llorando”, “En qué momento pasó esto”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus seguidores cuando hizo conocida la noticia.