Cruce entre Laurita Fernández y Nacha Guevara: fuertes tweets de los famosos

En la última gala del Cantando Nacha Guevara y Laurita Fernández protagonizaron un momento de tensión luego de que la jurado olvidara el nombre de Nicolás Cabré, pareja de la conductora.

“Me confundí con el anterior, con algún otro. Bueno, es que es larga la lista”, disparó Nacha, polémica. Y Laurita no dudó en aclararle los tantos al aire: “No me pareció gracioso. No tengo sentido del humor en ese sentido, me pareció bastante desubicado”, según Ciudad Magazine.

Este cruce fue muy comentado en las redes sociales, donde además muchos famosos comentaron lo sucedido y varios le expresaron su apoyo a Laurita.

Marcelo Tinelli se preguntó en Twitter: “¿Están peleadas? Primero le paró el carro @nachaguevara a @laufer4 y después fué al revés, Laurita a Nacha. Cruce duro”.

Silvina Escudero, por su parte, bancó a Laurita: “Aplaudo la frenada de carro de @laufer4”. Y Noelia Marzol fue contundente: “¿Chicanear a una mujer por la cantidad de hombres con los que estuvo? ¿Esto está sucediendo?@laufer4 No hay que dar más lugar a este tipo de comentarios...”.

Barby Franco aplaudió la actitud de Laurita: “TE BANCAMOS MIL nunca dejes de brillar y muchos menos dejes de bailar”. El actor Iar Said también se mostró indignado por la actitud de Nacha: “Te amo Laurita no dejando pasar una. Lo de Nacha es violencia de género”.

Fernanda Iglesias también destacó la actitud de la conductora: “Bancando mucho a @laufer4. Amé cómo adelantó el cuerpo para enfrentar a Nacha”. Melina Lezcano directamente twitteó: “Me dio una vergüenza tremenda” y Marcela Coronel expresó “cuando el machismo es mujer, @laufer4 sos una reina”.