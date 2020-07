Criticaron la delgadez extrema de la mujer del Cholo Simeone y ella habló al respecto

Carla Pereyra es la mujer del Cholo Simeone y ahora está en boca de todos. Es que un usuario observó su delgadez extrema y ella le contestó pero lejos de estar enojada, pidió comprensión.

Ella está en Ibiza, disfrutando de un viaje junto a varias amigas. A las mujeres se las ve navegando y feliz, tomando sol en traje de baño. Carla luce una bikini celeste y anteojos de sol, con su pelo suelto al viento.

Al ver esta publicación, una seguidora de Carla comentó con una crítica sobre su figura: “Qué delgadez. Con unos kilitos ganarías mucho...”.

Y lo que hoy aplaudimos es la respuesta sensata de la mujer; ella no dudó en hacerle frente y reflexionó al respecto: “Ya... Yo también lo veo. Pero no es necesario que me lo digan a cada rato. Nadie sabe lo que hay detrás de una foto”, sentenció.

Pereyra comentó a cada uno de los mensajes en los que las personas se atrevieron a opinar sobre su figura.