Cristian Castro anunció en TV que el Papa Francisco lo eligió para que cante en el Vaticano

Es una real sorpresa la noticia de que el Papa Francisco eligió a Cristian Castro para que cante en su honor en un evento privado que se realizará el 21 de septiembre en el Vaticano. El músico está en Italia y poco se sabía de qué estaba haciendo en dicho país, hasta ahora, que él mismo habló de la especial invitación que recibió.

En una entrevista para el programa “Ventaneando”, el mexicano confió que “un empresario argentino muy conocido”, muy amigo de Francisco, le hizo llegar la invitación y le entregó poemas escritos por el Sumo Pontífice para que los musicalizara y cantara en vivo.

“Me sorprendí muchísimo, me sentí halagadísimo, porque me parece que le ofrecieron varias voces y él escogió mi voz, y les agradezco mucho”, dijo Cristian.

“Son dos canciones que voy a interpretar este 21 de septiembre en el Vaticano, es un evento privado”, confió Castro en la televisión y compartió que tienen “un sentido religioso” y pasajes de la niñez del papa Francisco.

“Tiene frases bellísimas que creo que van a conmover a mucha gente y todo en relación a la Virgen, a Dios, a Jesucristo a los santos y me encanta poder cantar religioso. A mi madre le va a encantar, a mi abuela también, a mucha gente que le está gustando ese género y me gusta tener esta alabanza, porque creo que en mi trayectoria nunca he tenido una alabanza y creo que es es un buen momento para mí”, explicó.

La relación de Cristian Castro y el Papa Francisco

Cristian Castro conoció al Papa Francisco en 2016, cuando estuvo de visita en México; y en ese momento tuvo la oportunidad de entregarle un obsequio de parte de su madre, Verónica Castro. Y la sorpresa fue que el argentino agradeció el gesto con otro presente para la reconocida actriz mexicana.

Durante la entrevista en “Ventaneando”, el hijo de Verónica y Manuel “El Loco” Valdés recordó dicha anécdota: “Cuando lo conocí pude darle un regalo de mi madre, una Virgen de Guadalupe, y le dije ´Verónica Castro te lo manda, Mariana de la novela Los Ricos También Lloran, a ver si la recuerdas’ y me dijo que sí, entonces me dio un rosario y me dijo ‘se lo das a ella por favor’. Fue el momento más tremendo para mí”.

En las redes, Verónica escribió que se siente bendecida por la labor que está haciendo Cristian y hasta confesó tenerle algo de envidia por estar en roma y poder cantar frente al Papa Francisco.