¿Crisis otra vez? Benjamín Vicuña viajó solo a Chile y surgieron rumores de separación con la China Suárez

Desde hace dos semanas Benjamín Vicuña se encuentra en su país natal por temas laborales que no podía postergar.

Con su familia en Buenos Aires, el actor dejó sola a Eugenia Suárez que se las debió ingeniar para poder atender a sus hijos y hacerse cargo de sus producciones fotográficas.

“Bueno, me armé un mini estudio de fotos. Fin de un día eterno. Con mis amores. Sin Benja que está en Chile trabajando me maquillé, peiné, y, con un trípode (y la ayuda de Rufi) hice fotos. No morí en el intento”, escribió la actriz en un posteo de sus redes sociales.

El actor está en su país por trabajo

Por su parte Benjamín Vicuña siguió sus días en Chile y hasta se lo vio disfrutando del sol del pacífico muy solitario y tranquilo.

Un paparazzi chileno llamado “Chusmeteando” tomó fotos del actor mientras disfrutaba de una tarde de sol frente a una playa acompañado de amigos.

El actor se fue de Argentina por temas laborales

El viaje de Vicuña por cuestiones de trabajo no llamó la atención hasta la publicación de las fotos en el restaurante y junto a un grupo de amigos bastante entretenidos sin tapabocas ni distanciamiento social.