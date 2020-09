Cris Morena recuerda a Romina Yan a 10 años de su muerte

Diez años han pasado ya desde la noticia que sacudió al mundo del espectáculo. El 28 de septiembre de 2010, Cris Morena recibió el terrible anuncio del fallecimiento de su hija Romina Yan, por un paro cardíaco y con solo 36 años. Querida por el público y más por quienes estaban en su círculo íntimo y familiar, su partida dejó un dolor que hasta el día de hoy se siente.

Por eso hoy, Cris quiere recordar todo ese amor y compartió por su cuenta de Twitter un video del homenaje que hace dos años hizo en el Gran Rex el 5 de septiembre, en la fecha en que Romina habría cumplido 44 años. “Ro, tu corazón late eternamente junto a nuestros corazones”. Y agregó haciendo referencia al nombre del espectáculo en memoria de su hija: “Vive Ro”.

Junto al video, colocó también uno editado con fotos de Romina junto a su madre, su padre, su hermano y sus tres hijos (Franco, Valentín y Azul); todo dentro de un corazón que, como había puesto, late con el recuerdo de su presencia.

Recién en 2018, Cris Morena contó todo lo que sufrió y las razones que la llevaron a realizar el homenaje de ese año: “Yo estuve todo ese año muy mal y no tenía ningún motivo. Son esas cosas que te pasan en la vida que decís: ‘¿Por qué lloró todo el día?, ¿por qué todo me cuesta tanto?, ¿por qué estoy tan acongojada?’. Pensaba que estaba haciendo demasiadas cosas y con mucho estrés, con el tiempo me di cuenta que mi alma sabía”.

Un año después, en la obra homenaje que Franco Giordano (hijo de Romina Yan y Dario Giordano) hizo por su madre, Cris hizo presencia y contó cómo había transitado el duelo: “Yo tuve que atravesarlo de una manera muy fuerte. No soy de tapar nada y lo atravesé como pude. Y eso es una manera de salvarme y sanarme”.