Courteney Cox sorprende a todos los fanáticos tocando en el piano el tema de Friends

Si hay algo que nunca pierde (ni perderá) vigencia es Friends y su larga lista de escenas, humor y, por supuesto, sus protagonistas. Ayer por la tarde se viralizó un video en donde puede verse una escena que parece de película. Courteney Cox, la obsesiva e inigualable Mónica Geller, ofrecía al mundo una versión inédita de uno de los temas más famosos de la televisión, “I be there for you”.

Con la ayuda de un piano, la actriz tocaba la apertura del programa que protagonizó junto a el grupo de cinco actores hace ya varios años. En el video puede verse a la legendaria “Mónica” interpretar la música con habilidad, acompañada de un joven que toca la guitarra. De fondo puede escucharse como en back la letra de la canción, seguro de una cinta.

Pero si algunos dudaban de la habilidad de la actriz al inicio del video, ya que no pueden verse sus manos sobre las teclas, rápidamente la cámara se mueve de costado. Incluso Courtney se pone un poco nerviosa y casi trastabillea al final, aunque logró terminar el tema a la perfección, con un solo de las últimas notas sin ni siquiera el acompañamiento de la guitarra.

Miles de famosos reaccionaron a la propuesta de la actriz. David Beckham, Mariska Hargitay, Beth Behrs and ‘Queer Eye’s’ Tan France, fueron solo algunos de los que enloquecieron y pidieron a gritos una nueva interpretación: “Smelly Cat”. Una colaboración de Lisa Kudrow, la autora original “Phoebe Buffay”, no estaría mal tampoco.

Aun así, esta no es la primera vez que la actriz se anima a una recreación de la serie preferida de muchos. Hace un tiempo hasta se animó a ponerse de nuevo un pavo en la cabeza, por el episodio de Acción de Gracias , cuando Chandler confiesa que la ama. Habra que ver si alguno de los sus compañeros, como Jennifer Aniston , Matthew Perry, Matt LeBlanc o David Schwimmer se suman.

La sorpresa de Courteney

Al final, se escucha que alguien fuera de la pantalla dice “Now you tell me how you sound”, a lo que la actriz se da vuelta sorprendida. Las palabras quieren decir “Ahora tu dime a que suena”, y hacen alusión a uno de los diálogos de uno de los personajes más irónicos y queridos de la serie, Chandler Bing.

“Oh eso fue tan Chandler”, dijo Courteney recordando a su ex colega y marido tras la pantalla.