Costa habló acerca de los momentos más difíciles de su juventud y de la relación con sus padres

En la última edición de PH Podemos Hablar, la charla se dio de una manera tan fluida que cualquier espectador se sintió identificado y sumergido en el relato. Con Gloria Carrá, Costa, Laura Esquivel, Ariel Pucheta y Gabriel Rolón en la ronda, el programa de Andy Kusnetzoff se convirtió en un espacio de reflexión.

Una de las figuras con el relato más emotivos de la noche fue Costa, la panelista de Cortá por Lozano. Bajo el tópico de relaciones complejas con sus padres, Costa contó los detalles de una adolescencia compleja.

“Si yo te quisiera contar cosas espantosas de mi papá te las podría contar. De prohibición, de horror, de mis escenas de rebeldía de maquillaje donde él no decía nada y yo me maquillaba de una manera agresiva, esto de escribir las cosas para que alguien las lea. Puedo contarse esas cosas horrorosas.”

“Mi dolor con mi papá fue que no quiso o no pudo compartir el disfrute."

Así comenzó narrando la panelista la relación que mantenía con su padre, quien resultó ser un hombre que no la entendió, pero si la acompañó.

“Mi papá fue un hombre que nunca hizo lo que quería. Creo que nunca fue un hombre feliz porque era hijo de una mujer siniestra, que para mí era mi abuela y para mí era preciosa.”

La actriz contó los detalles de su padre, quien finalmente nunca se dedicó a la música que era lo que tanto anhelaba, pero jamás lo cumplió. “Papá es ese hombre horrendo y precioso que pude despedir con una zamba.”

Pero el conductor la impulsó a contar las cuentas pendientes que quedaron con su padre. “Mi dolor con mi papá fue que no quiso o no pudo compartir el disfrute. Cuando a mí me empieza a ir bien en la vida artísticamente hablando, él no está. Yo a papá no lo extraño cuando estoy triste, lo extraño cuando estoy contenta.”

Y contó una anécdota con su padre: “El dibujito es así. Cuando yo me vengo a Buenos Aires para buscar mi casa, él lloraba e hizo un dibujito de una flecha que iba para un lado y otra para otro. A una le escribió 1000 y me dijo, este es mi rechazo a todo lo que querés ser, es mi no, yo no quiero nada de eso que vos querés para vos. En la otra escribió un millón y le dijo ‘ese es el amor que te tengo, que sos mi hijo y siempre te voy a amar. En lo que hagas tenés que ser el mejor’”.

La sexualidad y el abuso

Uno de los temas que rondó durante la noche fue el caso de Thelma Fardín y su relación con Laura y Gloria, quienes acompañaron a la actriz durante la gira donde Juan Darthés abusó de ella y que hoy los encuentra en la justicia.

Gloria habló acerca de los miedos o pensamientos que aparecieron cuando su hija, Ángela Torres, trabajó con el actor en medio del destape del abuso.

Sin embargo, el relato de Costa fue un golpe duro en medio de las posturas y opiniones. “Mi debut sexual fue a los 14 años con un señor de 42. Yo tengo 40 años ahora, ¿cómo este degenerado tuvo sexo con alguien de 14 años?”, relató Costa.

Costa habló acerca de diferentes casos de abuso que hoy quedaron en la impunidad.

“Después me di cuenta y ahora me doy cuenta que es horrendo, en ese momento no sentía que estaba mal. Ahora digo ‘no, porque tengo 14 años, yo tenía la edad del hijo de él’”.

La humorista relató que se encontraba en medio de su transición y habló acerca de diferentes casos de abuso que hoy por hoy están en vigencia y son totalmente repudiables por ella.

“El caso del Bambino Veira es asqueroso e inmunda, violó a un niño de 14 años que se sentía mujer pero por fuera no lo era. A ellos les parece sumamente gracioso al muy mierda, tuvo muy poquitos meses de condena. Me jode que no es divertido, no es carismático, no cumplió su condena, que no tuvo condena social y a ella se la revictimizó, se la juzgó por muchos años y por suerte eligió una carrera de servicio al otro.”