Costa denunció enfurecida que usaron su imagen sin autorización para difundir fake news

El cambio físico de Costa es innegable y más allá de un tema estético, en este caso puntual también respondió a una cuestión de salud. La cordobesa se realizó un bypass gástrico por el que perdió 80 kilos y luego se sometió a una cirugía reparadora en la que le quitaron 10 kilos de grasa y 36 centímetros de piel.

Pero a veces, personas mal intencionadas usan datos o fotos sin autorización y esto es lo que le sucedió a la integrante de “El Club del Moro” en La 100.

A través de su cuenta de Instagram, la influencer habló ante sus más de 700 mil seguidores y realizó un encendido descargo por una publicidad engañosa que usó su nombre e imagen promocionando productos para bajar de peso.

“Esta publicidad falsa y delirante. Dice que tomando una cocoa slim o un nombre así de endemoniado yo bajé de peso”, comenzó diciendo Costa junto a una capturas de las promociones.

Bajo el título “Gonzalo Costa hablo sobre el método escandaloso”, y “El peso bajó de 120 a 70, sólo bebo por la mañana”, indignó a la actriz quien dijo: “Yo no tomé nunca brebajes, preparados ni nada que se le parezca. Siempre consulté con médicos y profesionales, es una enfermedad que tengo desde mis 5 años”, dijo la mediatica.

Redes sociales de Costa Redes de Costa

“Lamento que mucha gente no se toma el tiempo de leer la nota, dice por ejemplo que perdí los kilos que me dejó un embarazo entre otras sandeces, y cae en esta trampa”.

“Tengo abogados ya trabajando en el tema. Lo triste es que las denuncias en la red social no prosperan y siguen engañando a tanta gente”, dijo Costa angustiada.

Para cerrar la panelista de “Cortá por Lozano” (Telefé) agregó: “No compren, no tomen, no caigan en este engaño. Yo no tomé ni tomaré jamas este tipo de productos. Estoy triste y harta del tema”.