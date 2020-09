Cosechando su nuevo éxito, Tini Stoessel compartió los momentos más sexys de su video

Llena de mensajes ocultos y cultivando rumores sobre su relación con Sebastián Yatra, Tini Stoessel vuelve a estrenar éxito con “Duele”, su último sencillo a los ritmos del tango. La cantante ya venía con exitazos de este mismo año como “Recuerdo”, “Fresa”, “Ya no me llames”, y los más recientes “Ella dice” y “High”, junto a la trapera Maria Becerra. Pero su último sencillo dejó a todos picando en la historia que no se termina con su ex… ¿se la dedicara a Yatra y su “mala fama”?

Pero dejando de lado los interrogantes, Tini explicó que la canción la tiene armada hace más de un año y medio, por lo que podría suponerse que nada tiene que ver con su antigua relación.

Ya con rumores aclarados, la cantante se dedicó a continuar con la promoción de su nueva canción y ahora compartió una galería de fotos de uno de sus momentos más sexys del video. Con una melena rubia larguísima y un conjunto rosa tipo body plastificado, Tini se ve como una perla recién pulida.

La foto va en agradecimiento a todos los que siempre apoyan y acompañan en todos sus nuevos lanzamientos: “Gracias por todos sus mensajes, por siempre estar ahí apoyando cada proyecto. Son demasiado increíbles, gracias”.