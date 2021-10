Contundente respuesta de L-Gante a la presunta lista con sus exigencias: “¿Ves alguna Play?”

Luego de la viralizacón del listado con las presuntas exigencias que L-Gante establecía por contrato para cada presentación, y la cancelación de un show en Venado Tuerto porque la organización “no pudo comprar todo lo que el músico pedía”, el propio artista rompió el silencio y aclaró lo ocurrido.

Así fue a través de las redes sociales, el propio Elián Valenzuela se mostró molesto por los rumores sobre su pedido de una PlayStation y bebidas alcohólicas que debían estar disponibles en su camarín para ser consumidas después de los recitales, y salió a criticar con dureza a quienes difundieron la supuesta lista de pedidos.

“Gente, eso de Venado Tuerto es ‘chamu’ (sic). Se debe a que EL CHANTA de el organizador anunció un show sin ser concretado y se quiere quedar con la plata de la gente”, detalló el cantante.

L-Gante salió a aclarar que la presunta lista de exigencias es para desprestigiarlo.

Luego afirmó que " Quiere tirar la bronca pa’ este lado. No le crean y reclamen lo suyo”. Tras esto, aseguró que “Una que yo no escabio y otra que no juego a la play cuando estoy trabajando. Corta”.

Luego, compartió un video en el que se ve en un salón pequeño tras una presentación. Allí, sobre una mesa hay frutas, gaseosas y un par de masitas finas. EN medio de dicho video, se lo escucha decir “Acá estamos, Rey. Tranqui. ¿Vos ves alguna Play, algún LCD de 56 pulgadas?”.