Conocé al futbolista que dejó a su mujer para irse con la sobrina de ella

Givanildo Vieira Luis Fernando de Souza, o Hulk, es el futbolista brasilero que armó un revuelo en la familia de su ahora ex mujer Iran Angelo. Es que la dejó y se casó con la sobrina de ella: Camila Angelo.

Fue la ex del jugador del Shanghái SIPG quien rompió el silencio aunque primero te contamos que la pareja duró 12 años y de ese amor nacieron Ian (11), Thiago (9) y Alice (7).

“Me despierto y me duermo sin entender por qué me pasó todo. El dolor es muy grande, a veces creo que me arrancará el corazón”, dijo la mujer y luego se refirió a su sobrina: “Era una hija para mí”.

“Le di todo a esta chica desde que vino al mundo. Sacrifiqué mis sueños tantas veces para hacer sus sueños realidad. Y aquí no estoy hablando solo de bienes materiales, porque estos son fáciles de dar cuando tenés dinero, pero amor, cariño, atención, respeto... todo”, sumó Iran Angel.

“Ella conocía mis debilidades, inseguridades, dolores, miedos y tenía mi amor incondicional. Manejaba mi vida y para mí todo lo que decía era bueno, era correcto, era ético. Ella era perfecta en todo y yo le di el rumbo de mi vida. Si me equivoqué, Dios mío, fue porque amaba y confiaba demasiado”, se lamentó.

El deportista vive felizmente su nueva relación y hace unos días atrás compartió en las redes una romántica foto con la joven y escribió: “Me enseñaste qué es amar de verdad y, sobre todo, qué es ser amado. No tengo dudas de lo que deseo para mí a partir de ahora: una vida a tu lado".

Tras escuchar las declaraciones de la madre de sus hijos, Hulk grabó un duro mensaje IGTV: “Ella sabe muy bien cuándo la conocí y dónde trabajaba, lo que hizo. No voy a entrar en detalles por mis hijos (...) Empezamos a salir y en menos de un mes quedó embarazada, y yo dije ‘no hay problema, me hago cargo’. Mi matrimonio no fue por amor, por pasión, nada. Fue un accidente y yo como hombre asumí el control”.