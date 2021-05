Connie Ansaldi también se sumó a la tendencia de fotografiarse y mostrar su cuerpo real frente al espejo

Al estilo Nazarena Vélez, la periodista Connie Ansaldi se fotografió frente al espejo y mostró su cuerpo real, acompañando un mensaje de auto aceptación. “Todos los días hago el ejercicio consciente de mirarme al espejo y decirme algo lindo. A veces me pasa que me veo hermosa. Otras, no tanto”, describió.

También manifestó: “Siempre siempre me doy un abrazo y me acepto tal cual estoy, soy y me siento. Incluso cuando no me gusto mucho. Esa, también soy yo. Ya té dijiste algo lindo hoy?.

Rápidamente el posteo en Instagram recibió más de 37 mil me gusta y fueron muchas las famosos que enviaron mensajes y elogios a la profesional de los medios.