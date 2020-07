¡Conflicto en puerta! Gladys la Bomba Tucumana será parte del “Cantado por un Sueño” pero con condiciones

Luego de su recordado paso por el Bailando en 2017 y los escándalos en los que estuvo involucrada con otros participantes del ciclo de baile, Gladys La Bomba Tucumana regresa a la pantalla de El Trece junto a su hijo Thiago para participar del “Cantando por un Sueño”.

Gladys es una famosa cantante de la música popular y sus fanáticos festejaron el ingreso de su ídola al programa de la productora de Marcelo Tinelli.

Según se supo, la participación de la artista en el certamen de canto, estuvo condicionada por un pedido especial de la estrella tucumana: “Yo no canto en inglés, ni siquiera por fonética porque hay gente que por fonética lo hace bien. Nunca lo logré. Mi hijo tal vez podría hacerlo. Yo no. soy de otra generación y otra época. Hay gente como Melina Lezcano que canta en inglés como si nada. Lo hacen muy bien. No es mi caso”, comentó Gladys en “LAM” (El Trece)

“En el Cantando los participantes pueden elegir entre cinco o seis temas y así como vos podés decir que no sabés cantar en inglés, hay otros que no pueden cantar tangos o que no quiere melódicos. Cada uno se puede adaptar”, aclaró Ángel de Brito, quien será el conductor del certamen junto a Laurita Fernández.

“Por más que me digan que soy profesional, yo soy profesional en lo mío, la cumbia, después me arreglo”, concluyó Gladys dejando en claro cómo se manejará en el ciclo que aún no tiene fecha de lanzamiento.