Confesiones de Meghan Markle: suicidio, la piel de sus bebes y la realeza que les dio la espalda

Desde su salida de la casa real, a su nuevo hogar en Canadá, su bebé, participación en televisión y la mala relación con los duques de Cambrigde. Los duques de Sussex dieron una entrevista exclusiva a Oprah Winfrey en donde finalmente iluminaron con su versión de los hechos muchos de los sucesos desde su salida de la casa real británica.

Cuando anunciaron su compromiso al mundo.

Según los medios de Estados Unidos, la expectativa por la entrevista de CBS con una de las más famosas presentadoras del país era comparable con el encuentro que la Princesa Diana tuvo con Martin Bashir hace 25 años en el programa Panorama de la BBC.

La principal declaración de la pareja, padres de Archie y que hoy esperan a su segundo bebe, tuvo que ver con el racismo y la forma en que se trató el tema de la piel en la casa real. Desde un inicio se les anuncio que su bebe no recibiría título de príncipe y que no contaría con seguridad, a pesar de que ambos eran constantemente acosados por la prensa amarillista. “Hubo preocupaciones y conversaciones sobre lo oscura que podría ser su piel cuando naciera”, confirmó con seriedad la actriz y a pesar de que no fueron nombres, Harry corroboró la acusación de racismo contra la realeza. “Sería demasiado perjudicial para ellos”, dijeron respecto a este tema, inconcebible en la actualidad.

En el bautismo de Archie.

Con su primer bebe Archie.

El matrimonio ha anunciado que su segundo bebe es una niña.

Meghan acompañó a su marido durante 4 años ejerciendo el papel monárquico y confesó que durante todo ese tiempo sufrió altibajos con su salud mental. Aunque pidió ayuda a las instituciones reales, el tratamiento y posible internación le fueron negadas a causa de poder reflejar una mala imagen. A Oprah, y con Harry presente, dijo que en aquel momento sintió que si no la dejaban hablar con su marido sobre el dolor “no iba a querer seguir viviendo”.

“Tuve pensamientos suicidas constantes y claros”, afirmó. Y Harry añadió: “La familia tiene una mentalidad de ‘esto es lo que es, no se puede cambiar’. No tenía en quién apoyarme”. Respecto a la falta de apoyo y preocupación por la salud mental, el príncipe no pudo evitar decir: “Tenía miedo de que se repitiera la historia de mi madre”, refiriéndose a su madre y la depresión y bulimia que sufrió en su tiempo en la realeza. Entre ellos se salvaron, y como pareja lo saben.

Un casamiento secreto, Kate Middleton, el Megxit y la Reina

Pocos lo saben, pero Meghan y Harry se casaron en realidad de forma secreta tres días antes de la ceremonia que se transmitió por todo el mundo, en una ceremonia secreta y sin invitados, oficiada por el arzobispo de Canterbury.

La ceremonia se transmitió en todo el mundo.

El día de su casamiento.

Respecto a su verdadera relación con Kate Middleton y todo lo que se fue publicando en la prensa, la actriz afirmó que en ocasiones fue mentira lo dicho en la prensa. “Quieren una narrativa en la que haya una heroína y una villana”, explicó refiriéndose a que no existía enemistad, pero hubo un quiebre en la relación cuando la duquesa y el heredero al trono no salieron a defender y desmentir los rumores.

Uno de los eventos que fueron “un punto de inflexión” fue el mencionado hecho con el vestuario de los pajes del cortejo real. Según los medios, Meghan había hecho llorar a Kate. Buckingham “sabía que era mentira” y nadie dijo nada. “Estaba desprotegida”, dijo Markle.

Junto a los Duques de Cambridge.

Por su parte, Harry reveló que desde que anunciaron su salida de la realeza, el Príncipe Carlos no le contesta sus llamadas. “Me decepcionó”, dijo Harry, pero aclaró que ahora se hablan. En cambio, con su hermano Henry dijo: “En este momento... hay un espacio entre nosotros. Espero que las heridas se curen con el tiempo. De cualquier manera, estoy orgulloso de todo lo que hemos pasado juntos”. Quien se salvó de las confesiones de la pareja fue la misma Reina de Inglaterra. “Siempre fue estupenda conmigo”, dijo Meghan. Mientras el príncipe explicó que siempre ha sido muy buena abuela, y que “ella lo entiende”.

La pareja confesó que el Megxit nunca tuvo intención de cortar vínculos, sino escapar de un protocolo que los asfixiaba y no los protegía. “Estaba atrapado. Ella me hizo ver la realidad de lo que estaba viviendo, preso en el sistema de la familia real. Mi padre y mi hermano siguen atrapados y no van a poder salir”, confesó Harry sobre la influencia de su esposa.

Por su parte, Meghan se mostró firme cuando Oprah le consultó por la posible respuesta de la casa real británica: “No sé cómo pueden pretender, después de todo este tiempo, que sigamos callados, mientras The Firm, [la Empresa, como llaman los tabloides a la casa real británica, pero no los miembros de la familia], sigue perpetuando de modo activo falsedades sobre nosotros”.

Mientras tanto, al otro lado del océano Atlántico, fuentes han revelado que la Reina por la que aun tienen cariño, ni siquiera piensa escuchar la entrevista de su nieto y su nuera.