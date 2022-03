Con una sensual y sangrienta imagen, Oriana Sabatini anuncia la llegada de nueva música

Oriana Sabatini sigue dando qué hablar en medio de los anuncios de nueva música en su carrera. La artista, hija de Catherine Fulop, ha estado compartiendo parte del proceso de su nuevo material en sus redes sociales.

Así fue que sorprendió a sus fanáticos este fin de semana después de que diera a conocer una impactante imagen de ella donde anunciaba lo próximo que viene.

La joven de 25 años, que está en pareja con el futbolista de la selección Paulo Dybala, compartió con sus más de 6.6 millones de seguidores una fotografía de ella cubierta de sangre y con un sensual vestido transparente.

Artistas como Fray, Walo Fresh y Cris Chil aparecen entre sus colaboraciones.

La actriz y cantante escribió un mensaje en la descripción de la foto anunciado lo próximo que viene: “Dice que me quiere pero no me quiere 💔 // ABRIL”.

En la imagen, Oriana Sabatini aparece con un dedo en la boca donde se aprecian sus esculpidas y largas uñas, toda cubierta de sangre. La también modelo miraba a la cámara mientras lucía un body negro con transparencias y brillos en las mangas.

La artista sorprendió a sus seguidores anunciando música en abril con una prometedora fotografía.

La imagen rápidamente se llenó de comentarios halagando a la estrella de las redes. “Se rompió todo”, “Agarrenseee”, “La que se vieneee”, “X dio” y “Oriiiiiianaaaaaaaaaaaaaa”, fueron algunos de los comentarios de parte de sus amigos famosos y seguidores, que resaltaban la belleza de la artista.

Nueva música de Oriana Sabatini

La artista ha estado adelantando algunos detalles de su próximo proyecto musical. Si bien no hay certezas de cuándo podría llegar su nuevo disco, o bien, el nombre de los proyectos en los que trabaja, la actriz y música ha estado mostrando algunas postales dentro del estudio.

Con videos y fotos que ella compartió en su perfil, podemos deducir que próximamente Oriana sorprenderá con material genuino y muy a su estilo.

“N as ganas de que escuchen todo estoooooooooo ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥”, escribió la semana pasada cuando compartió un carrete de imágenes de ella durante el proceso en el estudio.

Entre las postales, vemos a Oriana posando con auriculares, algunas postales junto a los compositores Fray, Walo Fresh y Cris Chil, lo que nos hace pensar que vendrán grandes colaboraciones. Además, videos dentro del estudio y alguna que otra fotografía de ella frente al micrófono.