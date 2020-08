Con una foto sugerente, Cande Tinelli dejó un mensaje contundente: “No nos jodan, los pibes se muestran en zunga y en cuero”

Como ya sabemos, Candelaria Tinelli genera tendencia a través de las redes sociales. En el último tiempo, se mostró afectada por la cuarentena obligatoria a nivel de las emociones. Más recuperada, decidió volver con todo a través de una foto que desafió la censura de Instagram, acompañada de un fuerte mensaje, según eltrece.

“Y si los pibes se muestran en zunga y en cuero... no nos jodan. 2020”, escribió en la publicación atenta a las posibles críticas. A continuación, una foto de sí misma con ropa interior traslúcida y portaligas que encendió las redes sociales. Sin embargo no fue todo: sus seguidores se percataron de un detalle que a simple vista no se ve, sus aritos en los pezones que marcan su estilo propio. La publicación superó la cantidad de “Me gusta” incluso la de su novio, Federico Giuliani.

Hace unos días, Cande Tinelli realizó un live en Instagram donde mostró cómo se realiza las perforaciones en su nariz y lengua en su propia casa con el asesoramiento de profesionales. Ese hecho ocasionó un sinfín de comentarios y muchos hablaron de la peligrosidad de la práctica si no está bien estirilizada. En todo momento, la hija de Marcelo Tinelli se encargó de aclarar los pasos y la higiene que hay que cuidar para no infectarse.

Pero las críticas no tardaron y reaccionó furiosa: “Me pueden decir lo que quieran, yo me expongo en las redes sociales sabiendo que me pueden criticar como halagar, respeto sus opiniones pero siempre voy a hacer con mi cara lo que quiero. Lo que sí veo más que nunca un nivel de agresión importante y eso sí me preocupa. Por ustedes, no por mí. Me da lástima porque sentir eso adentro es muy feo, debe ser muy feo”.

“Bebés, me importa CERO lo que dicen. Hago lo que quiero con mi cara, mi cuerpo y mi ogt. Si quiero mañana me hago la cara de pepe grillo. Sigan criticando que me dan importancia y me iluminan. Gracias”, cerró tajante.