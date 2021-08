Con una foto retro, Natalia Oreiro habló de su pasado y apoyó a los adolescentes en una campaña de Unicef

Sin dudas, Natalia Oreiro es una de las figuras más relevantes de Argentina, Uruguay, Rusia y el mundo en sí, que ha logrado conquistar con su arte tanto a nivel actoral como musical. Además, aprovecha sus redes sociales para compartir mensajes esperanzadores y mostrar su lado social de ayuda humanitaria.

Esta vez, compartió una foto retro suya en blanco y negro de cuando era adolescente. Como embajadora de UNICEF se sumó a la campaña #NoEstánPerdidos y habló desde su punto de vista sobre la temática. “Los adolescentes #NoEstánPerdidos”, así comienzan sus palabras junto a la imagen.

“Esta soy yo, cuando tenía 15 años. Ya en ese entonces trabajaba mucho y descuidé mis estudios...Hoy, varios años después, me diría que no corra, que no queme etapas de mi adolescencia, que ya tendré tiempo para crecer”, se sinceró la actriz y agregó: “Me diría que me apoye más en los adultos de mi familia, que me van a poder ayudar y darme la palabra justa”.

Además, mostró que su mensaje viene acompañado de su rol junto a Unicef. “Como embajadora de @unicefuruguay, me sumo a la campaña Adolescentes, #NoEstánPerdidos, y quiero invitarte a que vos también te sumes. ¿Cuál sería tu consejo a tu yo adolescente? Contame en los comentarios, y compartilo vos usando el hashtag #NoEstánPerdidos y mencionando a @unicefuruguay”.

La publicación cosechó más de 83 mil me gusta y cientos de comentarios por parte de sus seguidores, quienes la halagaron por el mensaje y también por la hermosa foto que subió.