Con una foto hot en la playa, Maca Rinaldi le dedicó un romántico posteo a Fede Hoppe

Desde que Laurita Fernández se separó de Nicolás Cabré, más de uno se animó a insinuar que ella podría regresar con uno de sus ex novios: Federico Hoppe. Sin embargo, el productor de ShowMatch está en pareja y conviviendo con Macarena Rinaldi. Y según se pudo ver en la última publicación en las redes de ella, en un gran momento.

Con una foto muy sensual en la playa donde se los ve muy abrazados, tendidos en la arena, mirando el mar de espaldas a la cámara, la modelo aprovechó para compartir un romántico mensaje para su novio.

En su cuenta de Instagram, la bailarina utilizó un recuerdo de sus últimas vacaciones en México. Y junto a la imagen en la que ella está usando una diminuta bikini color blanco, sumó un texto de Jorge Bucay.

“Es mi manera de definir el amor entre dos amigos, el amor entre hermanos, el amor entre padres e hijos, el amor en una pareja, el amor… Quiero que me oigas sin juzgarme. Quiero que me opines sin aconsejarme. Quiero que confíes en mí sin exigirme. Quiero que me ayudes sin intentar decidir por mí. Quiero que me cuides sin anularme. Quiero que me mires sin proyectar tus cosas en mí. Quiero que me abraces sin asfixiarme. Quiero que me animes sin empujarme. Quiero que me sostengas sin hacerte cargo de mi. Quiero que me protejas sin mentiras. Quiero que te acerques sin invadirme. Quiero que conozcas las cosas mías que más te disgusten. Quiero que las aceptes y no pretendas cambiarlas. Quiero que sepas que HOY contás conmigo… Sin condiciones”, decía el texto elegido.

Así, la rubia dejó en claro que ella su novio siguen juntos y enamorados, más allá del reciente acercamiento de Laurita a LaFlia, la productora donde trabaja Hoppe, ya que será la conductora del “Cantando por un sueño”.