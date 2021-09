Con un fuerte mensaje contra el bullying, Martín Liberman celebró el Día Mundial del Pelirrojo: “Soy el colorado más...”

Este martes 7 de septiembre se celebra en todo el mundo el Dia del Pelirrojo y Martín Liberman lo celebró con un contundente posteo en sus redes sociales.

“Día mundial del pelirrojo! Orgulloso de serlo. Terminen con el bullying. Dejen a los chicos ser felices”, comienza el posteo del periodista deportivo en su cuenta de Twitter, donde se acordó del actual capitán de la Selección Argentina: “Si aman a Messi, sepan que es pelirrojo. La barba totalmente roja significa que tiene ese gen”, expresó Martin.

Además, enfatizó sobre la discriminación y el bullying que sufren las personas con ese color de cabello: “No molesten más a los chicos. Todos se rasgan las vestiduras x todo, menos x esto”.

Horas más tardes, el conductor fue contactado por el programa “Seguimos en El Doce” y profundizó un poco más sobre la violencia en las redes: “De grande me hicieron bullying. Cuando iba a la escuela no existía esto. A mí me decían ‘fideo con tuco’ como yo le decía ‘quatrocchi’ al que usaba anteojos. Y ahí se terminaba”.

“Con el correr de los años empezó la moda de vincular a los pelirrojos con la mala suerte, producto de la ignorancia. Como adulto me pasa que me digan que puedo generar mala suerte, pero me toma en un momento de mi vida donde todo ha sido éxito y alegría, mucho más de lo que hubiera soñado”, aclaró Liberman.

Luego sorprendió al catalogarse como el máximo referente del país con ese color de cabello: “Yo estoy fascinado con haber sido pelirrojo. Además soy el colorado más conocido el país: hace 27 años que salgo en la tele todos los días, para putearme o para elegirme soy el más conocido”, cerró Martín.

Cada 7 de septiembre se celebra el Día Mundial del Pelirrojo, iniciativa que se impulsó desde el 2006 a partir del aviso de un fotógrafo en el que buscaba gente pelirroja para que se reúnan en la plaza de Breda, Holanda. Desde ese entonces, todos los años la ciudad es visitada por personas coloradas para celebrar el orgullo de su condición natural que los hace especiales, ya que a nivel mundial representan sólo el 1,5% de la población, debido a una pequeña mutación que apareció hace unos 50.000 años dando lugar al gen MC1R, responsable de este color.