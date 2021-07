Con un abrigo entreabierto, Flor Peña encendió el domingo al mostrar su diminuta bikini

Florencia Peña es una de las mujeres del momento: conductora de TV e influencer de las redes sociales, la mediática siempre mantiene encendida la llama del ‘amor’ entre ella y sus seguidores con posteos muy jugados.

Siempre sensual, y exhibiendo un cuerpazo, Flor suele mantenerse muy activa en sus redes donde Instagram se lleva las mejores instantáneas y videos que puede compartir con sus fans. Y para esto no le faltan motivos: sea verano o invierno, de día o de noche, la influencer no pierde oportunidad para tomarse un par de fotos y lucir más que atrevida.

Flor Peña le puso calor a la mañana del domingo. Instagram

Pues bien, Peña aprovechó la mañana dominguera y con frío para arrancar el último día de la semana al rojo vivo: mostrando una bikini estilo animal print, y con un abrigo de tipo ‘corderito’, Flor dejó sin aliento a Instagram.

Flor Peña le puso calor a la mañana del domingo. Instagram

Flor Peña le puso calor a la mañana del domingo. Instagram

Y no es para menos, ya que dicho abrigo no estaba cerrado, muy por el contrario. Así dejó al descubierto su torso y sacó chapa de tener uno de los cuerpos más admirados del país, a la vez que no le teme al posar al aire libre.

Así, sus seguidores estallaron en aplausos y reacciones que lo único que consiguieron fue viralizar el posteo. En pocas horas, la conductora cosechó más de 10 mil likes y cientos de comentarios que resaltaron su belleza. Un fan le dijo “Flor estás on fire”, mientras que otro aseguró “Sos un fuego” y un tercero afirmó “Diosa”.