Con tacos y maquillaje, Marcos Franchi brilló en La Voz e hizo que Lali Espósito se arrepienta de no elegirlo

La Voz Argentina tuvo una edición especial este viernes y nuevos participantes lograron ingresar al programa en busca de sus sueños. Marcos Andrés Franchi fue uno de ellos, y con su gran personalidad logró la atención de todos en el estudio y del público que sigue las audiciones a ciegas noche tras noche desde sus casas. Si bien solo Soledad Pastorutti dio vuelta su silla, Lali Espósito se arrepintió de no darse vuelta y se lo hizo saber.

Marcos es rosarino y para audicionar eligió el tema “Footloose”, con el que a último momento convenció a La Sole para que diera vuelta su silla. “Soy la única que se dio vuelta, por lo tanto no tengo que pelearme con nadie por vos y eso me da tranquilidad”, dijo la cantante y Franchi celebró junto con ella.

El festejo de La Sole al ver a Marcos Franchi en La Voz Argentina. Captura del vivo.

Pero quien quedó más atrapada con el participante fue Lali, y no dejó de halagarle el look en ningún momento. ”Qué buena onda esas botas. Yo que soy Marcela Botas te miré apenas me di vuelta”, dijo sobre su calzado y luego se sinceró: “Me arrepiento. Lo dudé hasta último momento. Lo dudé, pero me encanta que estés con la Sole”.

Luego, Pastorutti se acercó a él para darle la bienvenida, lo felicitó por el maquillaje y le pidió que cante otro tema. Ante el pedido de su flamante coach, Marcos cantó “Somebody to love” de Queen y al escucharlo nuevamente, Lali confirmó que hizo mal en no girar su sillón.

“Nos queremos matar, eso pasa amor”, dijo la cantante y le advirtió que en las próximas instancias se lo va a robar a La Sole.