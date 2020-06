“Con streptease y todo”, Patricia Bullrich y su baile en TN

Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad, dejó más que sorprendidos a las periodistas de Todo Noticias cuando bailó para hacer un video de Tik Tok. Sin nada de timidez, la ex funcionaria se sacaba la campera frente a cámara. "Con streaptease, me muero", afirmó María Eugenia Duffard.

A la funcionaria le ofrecieron responder la siguiente pregunta o hacer un video de Tik Tok: “Si tuviera que reflejarse en un espejo, ¿preferiría reflejarse con Bolsonaro en Brasil o con Cristina en Argentina?”, informó eldestapeweb.com.

Sin ningún problema, la ex funcionaria cumplió los dos desafíos al contestar con seguridad a las periodistas que no se reflejaría con Cristina y luego sacarse la campera para hacer la coreografía de TikTok.

No es la primera vez que Bullrich protagoniza un papelón de este estilo. Antes había realizado videos en Tik Tok para sus nietos, pero sin darse cuenta los compartió en la red social de forma pública.