Con los pies enyesados y en silla de ruedas, así pasa los días Vero Lozano en Aspen

La semana pasada aplaudíamos los looks de Vero Lozano para disfrutar de la nieve en Aspen y luego todos nos preocupamos al enterarnos del terrible accidente que sufrió estando en una aerosilla. La conductora se calló y ahora está a la espera de una cirugía de su tobillo.

Vero aún permanece en Estados Unidos junto a su marido, Corcho Rodríguez, y su hija Antonia. Su ánimo está muy bien y así se muestra en las redes sociales, donde comparte cómo está llevando su día a día encerrada en el hospedaje con increíble vista a la montaña nevada.

En las historias de Instagram se muestra de los más divertida y tranquila pero también tiró un palito para quienes hablan en su contra. “Un poco de todo porque la vida a veces te sacude. Estoy bien, no dolor. Lunes veo al doc y me dice cuando me opera de los talones. Gracias por las lindas energías. Las feas, espejito y rebote”.

Además, la conductora de “Cortá por Lozano” mostró que durante su reposo, su hija y su pareja hacen de todo para mimarla y ayudarla en su bienestar. Subió una toma de Corcho armándole una silla ortopédica para que pudiera bañarse y escribió: “Corchi el constructor”.

Vero Lozano y sus días en Aspen tras el accidente en la aerosilla.

También mostró todos los medicamentos que debe tomar y se sacó una selfie para demostrar cómo la dejan tantas píldoras.

Vero está activa y prepara de comer, adapta todo a la altura de sus brazos y se pone en acción. Como mostró el domingo a la noche en que preparó la masa para una pizza casera y luego compartió el resultado que se ve riquísimo.

El video del accidente de Vero Lozano

La conductora se fracturó un tobillo mientras estaba en el lujoso centro de ski de Estados Unidos. Aseguran que la herida es más grave de lo que parecía.

El accidente que sufrió Verónica Lozano durante sus vacaciones en Aspen es preocupante. Según información de Marcela Tauro, la conductora cayó de siete metros, luego de quedar colgada de una aerosilla por una mala maniobra. Ella intentó sostenerse lo más que pudo, hasta que se terminó desplomando.

Pampito, periodista de espectáculos, publicó en su Twitter el impactante video de la caída que la dejó con un tobillo quebrado y el otro con un esguince muy fuerte.