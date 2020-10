Con las manos en la masa: Patricia Sosa encontró a Oscar Mediavilla rodeado de mujeres y enloqueció

Aunque parezca sacada de una película, Oscar Mediavilla relató una historia que le sucedió en Rusia y que lo involucró con cinco mujeres en un ascensor y una de las ella casi desnuda.

Invitado al piso de “LAM” (El Trece) el músico se refirió al éxito del programa de LaFlia pero también contó la particular experiencia que vivió junto a su mujer Patricia Sosa: “Estaba en un ascensor con cinco rusas, se abrió la puerta y estaba Patricia. Le dije ‘escuchá no es lo que ves, no las conozco a las pibas’”, comenzó diciendo Oscar.

“Estaba en Moscú, me quedé con un ruso hablando en un hotel, tomábamos vodka. La gente se empezó a ir, me quedé con el tipo solo, el vodka te mata. El tipo se fue, así que me levanté y se me movía todo. Despacito, agarrado de las paredes, no sabía en qué piso estaba”, dijo.

“Me subí al ascensor, apostaba que era el piso 6, apreté el botón y el siguiente piso se subieron cinco chicas que trabajaban en el hotel. Me vieron a mí, empezaron a sacarse la ropa una, me tocaban, yo estaba totalmente borracho”, agregó mientras Yanina Latorre hacía muecas de que no creía en la historia del invitado.

Luego para sorpresa de todos dijo: “Se abrió la puerta en el piso 6 y estaba Patricia. Me gritó ‘Andate a la …’. Le dije ‘escuchá no es lo que ves, no las conozco a las pibas’. Pero se fue”, detalló.

Sosa nunca le abrió la puerta de la habitación y Oscar terminó durmiendo con un compañero de la banda en una noche llena de confusión y vodka.