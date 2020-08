Con el escote en primer plano, More Rial reconoció que está enamorada: “Tú me lo haces fácil”

El capítulo Facundo Ambrosioni parece estar cerrado en la vida de Morena Rial, es que aunque siempre será el padre de su hijo, ella parece haber encontrado nuevo dueño de su corazón y no ha dudado en compartirlo en las redes sociales. En su última publicación de Instagram, More confesó abiertamente que está enamorada, aunque no dio nombres de su nuevo amor.

En la noche del lunes, la hija de Jorge Rial posó con un súper escote en primer plano y mostrado el piercing que tiene en la lengua, de manera muy provocativa. Pero lo que más dio que hablar fue el sugerente mensaje que lo acompañó.

“Mira baby que no me enamoro, pero tu me la haces fácil”, escribió como pie de foto y sumó un emoji de un diablillo rojo. La frase es de la canción “Tu me lo haces fácil” de María Becerra y la hermana de Rocío la utilizó como una clara indirecta a su nuevo amor.

El bumerang, consiguió en menos de ocho horas más de 40 mil reproducciones de sus más de 1,2 millones de seguidores y algunos comentarios, que solo están limitados a las cuentas que Moreno sigue.

Hace algunos días, More también había emitido un enigmático mensaje, pero esa vez en lugar de algo romántico era más bien todo lo contrario y dirigido a una mujer.

“El circo sigue... mientras haya quien aplauda a los payasos”, decía una imagen que posteó en sus stories. Y a esa ya polémica frase sumó: “Cuando perdés el turno en el odontólogo por cinco minutos de fama, ¡qué bajo caíste en esta vida!”.

Finalmente, ella nunca reveló de quién se trataba, aunque las especulaciones fueron muchas y la principal apuntada fue Anto Pane, una influencer con la que su ex reconoció que le fue infiel.