Cómo volverte millonario: Brian Parkinson cuenta su técnica para ganar la rosca de Pasapalabra

Nohce de festejo en Telefe, cuando un joven que estaba participando en Pasapalabra logró el reto casi imposible de completar la rosca, uno de los juegos más temidos del programa de Ivan de Pineda. Brian Parkinson, ahora el poseedor de una fortuna de un millón y medio de pesos le confesó a Agustina Casanovaa cual fue su técnica secreta para jugar y no fallar en el intento.

Se encontraba en el noticiero conducido por Cristina Pérez y Rodolfo Barilli, apenas minutos después de ganar cuando explicó cual era su técnica. En total, Brian ganó $1.760.000 debido a los 390 mil pesos que el participante había acumulado tras sus consecutivos juegos.

“Todavía no lo puedo creer. Me puse muy nervioso porque estaba ahí sobre el final, estaba en duda y no sabia si lo iba a completar, no se”, fue lo primero que dijo el joven que se ganó el corazón del público en solo una noche. “Que Brian se lleve el pozo del rosco, a todo el equipo que esta detrás de cámaras, nos da una enorme alegría, como nos pusimos contentos cuando le toco a otros campeones”, dijo Iván contentísimo por el triunfo de Brian, de 32 años de edad.

A pesar de las felicitaciones, muchos continuaban preguntándose como era que había ganado la rosca. La respuesta de su táctica desilusionó a los más vagos: “La táctica se va desarrollando con la práctica. Después, lo de responder, saber, es estudiar”, sintetizó.

Según cuenta, usa uno de los programas más odiados para poder ordenar su mente, el Excel: “Yo tengo un excel en el que agrego palabras de la RAE o cultura general. Tengo una columna en la que esta la definición, en otra la que esta la letra y oculta la palabra. Son mas de 35 mil palabras”. Todo un mérito que hace más validero su logro.

Habló Mariel Morán, la productora de Pasapalabra

Realmente el equipo completo estaba muy contento con el logro del nuevo ganador. La misma productora, Mariel Morán dijo emocionada:

“La inmensa felicidad de hacer un programa como Pasapalabra es inexplicable. Brian campeón. No lo vamos a extrañar porque va a seguir con nosotros. Pero si, LO VAMOS A EXTRAÑAR”, escribió en la foto en donde se ve a Brian junto a Natalia Lado, Belén Capodanno, ella e Ivan de Pineda.