Cómo lucen algunas de las mujeres de los hombres millonarios del mundo

Empresarios, estrellas de cine, dueños de organizaciones benéficas y creadores de las plataformas más importantes. Seguro conoces quienes son los hombres más ricos del mundo, pero pocos conocen a las mujeres que los mantienen erguidos desde la sombra. Porque son ellas en quienes se apoyan cuando todos los demás parecen no confiar. Por eso acá te dejamos una lista de quienes son las mujeres que acompañan a los hombres más ricos del mundo. Porque, como dicen, detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer.

Y había que empezar por la mujer de Bill Gates, uno de los más ricos a nivel mundial. Melinda Gates era la gerente general de Microsoft, que ella y Bill Gates cofundaron. Ella estableció la Fundación Bill y Melinda Gates, la organización benéfica privada más grande del mundo. En la Universidad de Duke recibió su licenciatura y maestría en administración de empresas. Actualmente, tienen un patrimonio neto de $ 70 mil millones. Por lo que una separación podría ser un muy mal negocio para el dueño de Microsoft.

Quien le sigue en la lista es Priscilla Chan, que en 2012 se casó con Mark Zuckerberg, fundador de Facebook. Es filántropa y pediatra, estudió en Harvard y la Universidad de California. La pareja tiene dos hijos. Fundó la Iniciativa Chan Zuckerberg y han donado más de $ 4 mil millones a organizaciones benéficas. Poseen 18 millones de acciones de Facebook con un valor de mercado de más de 900 millones de dólares.

Ella recientemente entró en esta lista es la modelo de Victoria’s Secret y ex de orlando Bloom, Miranda Kerr, que hace apenas unos años se casó con Evan Spiegel, el fundador de Snap, Inc. Sin embargo, la fama la traía desde hace rato. Comenzó a modelar con solo 13 años y actualmente es una de las mejores pagadas en su profesión. Ha escrito un libro y lanzado una línea de cuidado de la piel llamada KORA Organics y su carrera como modelo.

Janet Jackson podría ser parte de esta lista, pero en 2017 prefirió continuar con la libertas con la que había vivido toda su vida. Fue en ese año cuando se divorció de su tercer marido multimillonario Wissam al Mana. Ella es actriz y cantautora que es fácilmente una de las cantantes más conocidas del mundo, además de que su nombre le acarrea fama por ser una de las hermanas del fallecido Michael Jackson. Es también una impresionante bailarina y tiene al menos dos discos que fueron un éxito.

Rita Wilson es otra de las mujeres que integran esta lista y para que te ubiques es la mujer de Tom Hanks, que ya llevan casados más de tres décadas. Él es uno de los hombres más queridos de Hollywood, y es actor, productor, cantante y compositor. Su esposo tiene un patrimonio neto de $ 100 millones.

Amal Clooney es la abogada internacional de derechos humanos que logró conquistar el corazón del galán de Hollywood, George Clooney. La mujer libanesa-británica asistió al St. Hugh’s College de la Universidad de Oxford y luego a la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York. Su trabajo se centra en la libertad de prensa y la libertad de expresión. Su esposo tiene un patrimonio neto de $ 10 millones.

Desde 2003, Jackie Sandler está casada con el comediante Adam Sandler. Sus películas han recaudado más de $ 2 mil millones en taquilla, lo que ha dado como resultado un patrimonio neto de $ 420 millones. Para sorpresa de muchos, la mujer apareció en algunas de las películas de su marido, como The Waterboy, Happy Gilmore, Billy Madison, Punch-Drunk Love, Mr. Deeds y Big Daddy.

En el caso de esta pareja, ambos acarrean carreras exitosas, porque Gisele Bundchen fue durante muchos años una de las modelos mejor pagadas del mundo. De ascendencia alemana nació en Brasil y hablaba cinco idiomas. Está casada con Tom Brady, el mariscal de campo de los New England Patriots, que tiene un patrimonio neto de 180 millones de dólares.

Si alguna vez te has preguntado quien inspira a Steven Spielberg a continuar su trabajo, se trata de la actriz Kate Capshaw, con quien está casado desde 1991. Juntos han tenido siete hijos y el patrimonio del director es de 20 millones de dólares. Ella apreció En Indiana Jones and the Temple of Doom, donde interpretó a Willie Scott. También apareció en The Love Letter, Just Cause, Love Affair, Dreamscape, Power y Black Rain, entre otras películas.

Y para terminar la lista, te presentamos a Talulah Riley, la actriz inglesa que conquistó el corazón de uno de los millonarios del momento Elon Musk, que tiene un patrimonio neto de $ 18 millones. Estuvieron casados de 2010 a 2012, y en 2013 se divorciaron. Se volvieron a casar y permanecieron juntos hasta 2016. Finalmente decidieron dejarlo después de eso.