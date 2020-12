Cómo considera la Navidad Guillermina Valdes: por qué la llaman “el grinch”….

Las fiestas tienen significados y son calificadas de diferentes maneras según quién y cómo se las viva. Guillermina Valdes publicó un mensaje en las redes sociales donde contó cómo le dicen en su casa y este año, le regalaron una simpática alegórica máscara.

Guillermina Valdes Gentileza

Aunque ella tiene sus motivos y salió a explicar que la hace definirse como “el grinch” de la Navidad, miles de usuarios quisieron compartir las posturas de cada uno ante el significado de esta fecha tan especial para todos.

Así, la modelo comentó: “Así me dicen en casa... y este año me coronaron con esta máscara. No es que no me gustan las navidades”, y luego, aclaró un poco más: “entiendo que los deseos de amor y paz, son para todos los días”.

Finalmente, la pareja de Marcelo Tinelli completó su mensaje diciendo “que estén más unidos que nunca, que se amen y que todos juntos no dejemos de soñar en un mundo mejor”.