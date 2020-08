“Cometí el error de darle espacio y lo pagué carísimo”, la polémica frase de Rial sobre el feminismo

En la tarde de este viernes, en el programa “Intrusos”, emitido por América, se mostraron muy enojados por la denuncia presentada ante el INADI por la sección “Famosos con caras de viejas” y en medio del descargo de los integrantes del ciclo, Jorge Rial realizó una fuerte reflexión sobre el feminismo.

Recordemos que en 2018 y 2019, en pleno debate legislativo y en la sociedad sobre la legalización del aborto, Intrusos recibió a muchas referentes del feminismo y el propio Jorge se mostró con su pañuelo verde, símbolo del movimiento.

Sin embargo, un tweet de la diputada Gabriela Cerruti sobre la sección que fue cuestionada disparó un sorpresivo descargo del conductor: “¿Dónde está el feminismo de Rial? ¿O solo vale para las mujeres jóvenes? #BastaDeEdadismo”, escribió la política.

Entonces, Rial aseguró: “Cerrutti tiró un tweet preguntando ‘¿dónde está el feminismo de Rial?’ Yo no soy feminista. Feministas son ustedes. No soy yo. Yo lo único que hice... Cometí un error, que pagué carísimo, fue darle espacio al feminismo en este programa”.

“Porque este programa, como navega debajo del radar al no ser político o periodístico, no nos tienen en cuenta. Somos los ‘pelotudos de la tarde’. Acá tuvieron el lugar, acá se armó, estuvieron las voces pero eso no me convierte en feminista porque yo no lo puedo ser”, agregó.

Y recordó lo que expresó el año pasado: “En aquel momento dije que era un machista en recuperación y sigo en recuperación. Cuesta mucho, no me dieron el alta todavía. Y no sé si me van a dar alta porque soy viejo, tengo 58 años y vengo de otra sociedad”.

“Ahora, les di el espacio, hice todo. La verdad es que no soy feminista, feministas son ustedes, las chicas que forman el movimiento feminista. Nosotros lo que hacemos es acompañaras, nada más. Y de lejos porque ni siquiera quiero que se enojen”, cerró, muy serio.