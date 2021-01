Claudia Villafañe cumplió años y sus hijas la saludaron en las redes sociales

Este viernes Claudia Villafañe está de celebración porque está festejando sus 59 años. Como era de esperar muchos amigos, familiares y seguidores de “La Tata” usaron sus redes sociales para saludar a la empresaria que sorprendió con su participación en “MasterChef Celebrity” (Telefé) al mostrarse auténtica, sencilla y defensora de los suyos.

La ganadora del reality de cocina tuvo muchas demostraciones de amor, pero sin dudas, los mensajes de Dalma y Gianinna la sorprendieron y emocionaron hasta las lágrimas.

A través de las cuentas de Instagram, las hijas de Claudia y Diego Maradona le manifestaron su amor y admiración con palabras simples pero directas que llegaron al corazón de Villafañe.

Con una foto de Claudia sonriendo con una remera de corazón Dalma escribió: “Yo les digo que tiene un corazón más grande que el de la remera! Tan protectora, compañera y generosa! Lo más hermoso que tiene es que ella se pone más feliz por los logros de los demás que por los suyos! Agradezco todos los días que seas mi mamá!”, comenzó diciendo el mensaje y luego agregó: “Feliz cumple tata hermosa! Te amo infinito! Y todo lo malo es mucho más fácil gracias a vos y a todo tu amor! No es casualidad que tus nietos te amen como lo hacen! ❤️ Te deseó solo lo que te mereces que es TODO LO BUENO DE ESTE MUNDO! ❤️ LAS 3 SOMOS 1!”.

Por su parte Gianinna, fiel a su estilo directo y desprejuiciado y con una foto de ella junto a su mamá hace años escribió: “Feliz vida a quien me dio la mía! Te amo, te admiro, te agradezco, te perdono y TE CELEBRO. Mi faro, mi sostén, mi aeropuerto, la mamá de mis amigos, la TATA de los de Benja, la que resiste archivo. La que me sigue retando aunque tenga mil años. Organizadora x demás. Genuina rozando lo boluda. Tan correcta, leal y respetuosa que duele. No te llego ni a los talones pero Benja es mi fiel reflejo de lo que heredé de vos! Gracias por mi hermana, x amar con cada célula de tu ser haberte convertido en nuestra mamá, x estar firme en las buenas pero más en las malas, x la trenza cocida antes de parir, x dejarme enseñarte que hay más alternativas”, escribió la mamá de Benja y luego sumó: “Gracias por el pedazo de abuela que sos! X malcriarlo aunque sepas que x varios días yo no te hablé. Gracias por cubrirme, gracias por PARIS 😂, x los viajes a Madrid, Manchester, Dubái para que Ben pueda ver a su papá, y yo al mío. Por ese viaje en barco los 5. Gracias x enseñarme que el amor siempre es más fuerte, y x enseñarme con tu ejemplo una y mil veces que tener la capacidad de perdonar no te hace menos ni más, te hace avanzar. Y gracias una vez más por correr por nosotros hasta el último día. Feliz vuelta al sol a la 1 indiscutida. La mejor abuela que pude regalarle a mi hijo. Gracias por nuestra familia. Feliz cumple JABRU!”.