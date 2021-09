Claudia Villafañe compartió una foto retro del periodo más feliz de su vida

Durante décadas Claudia Villafañe cultivó un bajo perfil en los medios de comunicación y se limitó a aparecer solo para acompañar a su exmarido, Diego Maradona, o a las hijas que tienen en común, Dalma y Gianinna. Sin embargo, a raíz de su participación en MasterChef, la empresaria quiso que el público conociera su personalidad y su historia de vida, más allá de todo lo que vivió junto al “Diez”.

“Me sobrepasa día a día lo que esto genera en todos lados, tanto la gente que me conoce, los que no me conocen, y los que me piden disculpas porque tenían una imagen distinta de mí a la que pueden ver ahora acá en el programa. Por eso me siento re contenta de haber aceptado este desafío”, reveló en su paso por el certamen de cocina.

Y en otra oportunidad habló de las necesidades que pasó durante su niñez. “Vivía con mis papás y mis abuelos maternos. En un cuarto dormíamos mi papá, mi mamá, mi hermana y yo, y mis abuelos en el cuarto de adelante. Todo el tiempo se veía la cocina, que era muy chiquita, siempre cocinaron ellos y era algo casero, natural”, relató visiblemente emocionada y destacó que proviene de una familia humilde.

Claudia Villafañe: una infancia humilde y feliz

Las carencias que vivió hicieron que la empresaria no olvidara sus orígenes, a pesar de tener una vida de lujo. Por eso, a los 59 años se animó a mostrar una fotografía del momento más plenos de su vida. “Me encontré con esta foto y me recordó que en el barrio tuve una infancia feliz”, escribió junto a la imagen en la que se la ve posando en la vereda con una vestida tableada, suéter estampado y botitas.