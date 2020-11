Claudia Villafañe es la ex de Diego Maradona y siempre se mantuvo al margen del mundo del espectáculo hasta ahora, que participa del reality de cocina más visto en la Argentina. Ella es una de las mejores cocineras de “Masterchef Celebrity” y en cada plato que prepara deja todo y le imprime su historia, amor y mucha pasión.

Cuando se apagan las cámaras, los competidores se relajan de la presión del tiempo y las recetas y se encuentran con Flor Vigna, la encargada de mostrar todo lo que pasa detrás del programa de Telefe. En una charla íntima entre las dos, la madre de Dalma y Gianinna Maradona hizo emocionar a todos con su confesión.

Luego de cocinar pensando en algún ser querido o en alguna situación que les dejó con cierto vacío, Claudia se reconoció muy sensible y soltó: “A veces me pregunto por qué soy tan sensible, por qué lloro por esto. Pero llorar por sentimientos lindos, está bueno”.

Fue en ese contexto que contó el gran momento que vivió cuando se reencontró con su nieto Benjamín: “Después de tantos meses de cuarentena, a mi nieto le caí de sorpresa y se puso a llorar. Me miraba y se le caían las lágrimas, tiene 11 años y me miraba como diciendo: estás acá”.

Otra situación que llevó a Claudia a ser uno de los tópicos en las redes sociales es que utilizó una frase popular de Diego Armando. El domingo, durante la gala de eliminación, tuvo que pelar papas y luego cocinar dos platos basados en esa hortaliza.

La participante optó por repetir la fórmula de sus famosos ñoquis aunque cometió un error y delante del jurado soltó una frase “maradoniana”. Dolli Irigoyen le marcó una falencia en su preparación y Claudia dijo: "Se me escapó. Se me escapó la tortuga y no se lo puse y le faltó esa cremosidad con ese poquitito de agua que le tendría que haber echado en el hervor”.

La frase se popularizó cuando El Diez se refirió a una situación que vivió el embajador norteamericano James Cheek en la Argentina en 1993. El diplomático pagó un anuncio en los diarios para obtener datos sobre la tortuga que se le había perdido a su hijo y Maradona lanzó: “No se te puede escapar una tortuga, hermano. Si hace 100 metros en 15 días. ¡Dale!”.