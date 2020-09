Claudia Fontán quebró en llanto al hablar de su experiencia con el coronavirus. La conductora confesó que la enfermedad la afectó emocionalmente. Fue en su participación en Podemos Hablar, el programa de Andy Kusnetzoff que se emite todos los sábados en Telefe.

“Me quedé sensible, estuve sensible todos esos 20 días que estuve en casa con Covid. Todo me hace llorar. Cuando ves el positivo… Es como un demonio muy temido, el infierno tan temido de saber que te enfermaste”, contó.

Hace poco más de un mes, Fontán presentó fiebre y al comunicarse con “La Cien”, la estación de radio donde trabaja, se enteró que varios de sus compañeros también habían presentado síntomas. Entre ellos Catherine Fulop, Guido Kaczka y Santiago del Moro.

“Casi todos los integrantes de los dos equipos de la radio tuvimos coronavirus. Por suerte todos estamos bien, gracias a Dios, solo tuvimos síntomas leves”, explicó.

“Uno piensa: ‘¿Cuándo va a ser el día en el que ya no pueda respirar y me tengan que internar?’. Pensaba mucho en mi hija porque vivo sola con ella, que tiene 15 años, y decía: ‘Put... ¿qué hago si me tengo que ir…?’. Entonces se empezó a armar una cadena solidaria con mis amigas, la gente que te puede ver, porque la gente grande no puede venir… Y me sentí tan contenida y bendecida por el amor de la gente, por mis amigas… No puedo ni hablar”, dijo claramente emocionada.