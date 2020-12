Claribel Medina no se quedó callada y le respondió al “Puma” que le dedicó violentos mensajes en Twitter

Parecía que Los Pumas se habían librado de las críticas por no despedir a Diego Maradona como muchos creen que debían hacerlo.

Sin embargo, el seleccionado se convirtieron en el blanco de fuertes criticas luego de que se viralizaran tuits discriminatorios de algunos jugadores que obligaron a la UAR a tomar fuertes decisiones, como suspender al capitán Pablo Matera, Guido Petti y Santiago Socino.

Este último, publicó fuertes y shockeantes palabras en 2011 en su cuenta de Twitter que tuvieron una destinataria: Claribel Medina.

Los repudiables mensajes del jugador de Los Pumas que convirtieron a la actriz en tendencia

“Si me dan un tiro, sin ningún tipo de duda, va a ir a la cabeza de Claribel Medina”, había escrito hace nueve años el rugbier.

“Claribel Medina es la profesora de segundo grado que en noveno te das cuenta de que es una flor de imbécil”, escribió y agregó de forma polémica: “Le pegaría un tiro. Matarla no. Un tiro así sufre”.

Tras enterarse de estos indignantes mensajes, Medina decidió no quedarse callada y escribió un extenso post en el que se mostró furiosa con el rugbier.

Captura de Instagram

“Leo esto y aún no puedo entender este odio, esta violencia, este espanto. Lamentablemente, hoy soy la cara visible del ataque y otros, otras, otres que no sabemos. Es inaceptable este odio, haters, violencia, amenazas racismo, horror, verguenza”, comenzó.

“Duele leer este innecesario tuit que, si bien fue escrito en 2011, 2012 y 2013, es para prestar atención a este tipo de ataques miserables. No puedo hacerme de la vista larga, no porque me duela, sino porque es sencillamente inaceptable. Somos una sociedad tratando de ser mejores habitantes en este mundo. Hoy es esto, mañana puede ser la muerte causada por esta locura”, agregó indignada.

“Esto es incitación a la violencia. Su cuenta es @santeango sus opiniones contra paraguayos, bolivianos, negros son nefastas y repudiables y trabajadores domesticas”, cerró.