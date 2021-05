“Circovid”, el duro y polémico mensaje de Ivana Nadal contras las restricciones

Como era de esperar y de regreso en Argentina, Ivana Nadal usó sus redes sociales para repudiar las nuevas restricciones impuestas por el Gobierno Nacional por el aumento de casos de coronavirus.

A través de sus historias en Instagram la morocha exclamó: «Si salimos todos juntos, no tienen ni una chance de encerrarnos. ¿No te das cuenta que los que te están matando son ellos? Circovid», manifestó la novia de Bruno Siri. Horas antes, la influencer compartió el artículo 14 de la Constitución Nacional: «Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio».

«A saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto, de enseñar y aprender», finalizó el artículo compartido por la joven.

Además, y como lo había hecho en ocasiones anteriores, Nadal informó erróneamente sobre la pandemia mundial y muchos de sus seguidores se molestaron con sus comentarios: «Si vos seguís poniendo tu energía en el resto, en las cosas que no tenés, que no lográs, en lo que te gustaría tener, pero lo único que hacés es quejarte porque no te llega, no te vas a mover de ahí. Y te bajan tus defensas. Tu sistema inmunológico se pone débil porque no te das amor. Y ahí llega el Covid-19, o cualquier otra enfermedad. Date amor y todo pasa», comentó.