Cinthia Fernández sufrió un accidente en la autopista y contó por qué no se detuvo

Luego de criticar a Nicole Neumann por grabarse un video mientras manejaba por las calles de Buenos Aires, Cinthia Fernández contó en “Los Ángeles de la Mañana” el accidente de tránsito que sufrió minutos antes de entrar al programa.

“Vamos a cambiar de tema. A Cinthia la acaban de chocar cuando venía acá ¿Dónde fue?”, le consultó el conductor Ángel de Brito en mitad de la emisión matutina de El Trece. “Yo venía manejando y me chocaron cuando venía para acá en Lugones. Me toquetearon el auto” Comenzó el relato Cinthia. “El tipo que me chocó venía con el celular, en la bajada de River. El tipo se abrió yo igual no me pensaba bajar por la lluvia pero quedé re caliente”, relató la angelita en el programa ante la consulta del conductor de qué le había sucedido.

Justo después del choque, la panelista se expresó en su cuenta de Twitter: “Genial, me tocaron el auto un p... que venía con el celular”.

El tuit de Fernández tras su accidente Twitter

Esta ha sido una semana turbulenta para la influencer, ya que trató de “enfermo” a Diego Maradona Jr. y dijo que alguien debía hacer algo con su conducta, luego de que el italiano generará polémica en las redes sociales por besar a su hijo en la boca: “Me da mucho asco este tipo! Esto no es normal. Que alguien haga algo ya”.

Un día después, la mujer de estilo frontal criticó a Nicole Neumann al ver a la modelo con el celular al volante y lo hizo saber. “Estaba manejando. Porque no estaba con trípode, en un momento hizo esto (mueve el brazo) y bajó. Estaba manejando”, dijo la panelista. “Porque si vamos a criticar a todo el mundo... Podés tener el trípode del gps pero hace esto con la mano”, añadió y dejó en claro su postura.