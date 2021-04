Cinthia Fernández se sorprendió al conocer cómo Pampita organiza a sus hijos

Carolina Pampita Ardohain está transitando su último trimestre de embarazo y si bien es un momento para descansar y esperar la llegada del bebé, la conductora es una fanática de la planificación que no deja detalle suelto.

Ardohain y Jimena Barón coincidieron en la foto promocional de “Showmatch: La Academia” y la ex de Daniel Osvaldo dijo: “Pampita es terrible. En su casa todo funciona perfecto. Hablás con ella y en su casa hay un silencio, que vos decís ‘¿y los pibes?’. ‘Están durmiendo’. ¡Y son las ocho y media! Yo lo tengo a Momo agarrado del pelo”, le dijo La Cobra a la conductora de Net TV.

Luego, la mujer de Roberto García Moritán dijo: “Tanta gente en casa, sin ciertas reglas no se puede. Si todos me caminan por la cabeza, me vuelvo loca”.