Cinthia Fernández se cruzó con Karina Iavícoli: “Sos una mentirosa y mala compañera”

Luego del tenso momento por la pelea que tuvo con Graciela Alfano, Cinthia Fernández volvió a ser la protagonista de un fuerte cruce al aire con Karina Iavícoli.

Alfano fue invitada para ser la “angelita” de la semana en “Los ángeles de la mañana”. La artista aprovechó su oportunidad para repercutir en el resto de los programas del espectáculo y no solo se peleó con Cinthia sino que también con Yanina Latorre.

Fernández reveló que Lavícoli fue testigo de la amenaza que recibió por parte de Alfano. “No saltó ninguna a decir que fueron a almorzar sin distancia. Haganse cargo”. Lanzó la mamá de Charis, Bella y Francesca.

Ante la acusación, Karina aseguró que no escuchó nada: “Tranquilizate un poco. No nos vendemos por un buen plato de comida, nosotras tenemos buena relación, entiendo que te lleves mal pero no nos tires tierra a nosotras”, retrucó.

Cinthia volvió a insistir y le dijo: “Vos quizás no viste el golpe, pero sí escuchaste cuando dijo ‘yo soy la bruja madre y te voy a hacer quebrar las dos piernas’”. “Yo no escuché nada”, volvió a contestar Iavícoli.

“¡Sos mentirosa! Estabas al lado mío y te dije ‘¿escuchaste?’. Y me dijiste que sí. El viernes vos me confesaste acá que lo escuchaste, te lo juro por mis tres hijas”, exclamó enojada la modelo.

“No escuché nada, lo juro. Es algo serio y yo soy una persona seria. Yo estaba hablando con el camarógrafo. Sí sabía que había bolonqui, escuché todo lo que pasó, vos dijiste ‘me pegó’, vino el productor ejecutivo que habló con las dos. Pero yo no vi ni escuché nada. No me metas en tus quilombos”, le contestó Karina sobre la pelea que tuvo la modelo con Alfano.

“Hacete cargo, igual sos mala compañera. Tenés que hacerte cargo”, cerró el cruce la participante del cantando.