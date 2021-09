Cinthia Fernández salió al aire a cara lavada tras filmar un polémico spot frente al Congreso

Cinthia Fernández suele tener una agenda agitada, no solo por su trabajo, sino porque es madre de tres nenas -Charis, Bella y Francesca, fruto de su matrimonio con Matías Defederico-. Y desde que se postuló como precandidata a diputada, sumó muchas más responsabilidades a su día a día.

En este ritmo frenético que tomó su vida cotidiana, la morocha llegó tarde a la emisión del Los ángeles de la mañana de este miércoles y no llegó a maquillarse. “Estoy a cara lavada. Es quiero decir porque salí a las nueve menos diez de mi casa y llegué once y dos acá. Una cosa imposible”, manifestó la mediática que vive en Escobar y tiene un largo viaje hasta el canal ubicado en Constitución.

Y agregó: “Quiero decir que me la banco. No se asuste, no cambie de canal, que ya viene el corte y me pongo un corrector de ojeras”. Pero en medio de su justificación, Ángel De Brito aprovechó para sacar a la luz uno de los motivos por los que su compañera estuvo tan ocupada.

Se trata de un spot publicitario que sin dudas va a dar que hablar, porque como si no bastara con la polémica que generó su incursión en la política, Cinthia decidió bailar un tango semidesnuda frente al Congreso de la Nación. “Es un tango particular”, adelantó y en las imágenes que pasaron en el programa se la pudo ver en bombacha y con medias de red.