Cinthia Fernández reconoció que no sabe cantar luego de ser confirmada al concurso de El Trece

Finalmente se supo que Cinthia Fernández será una de las nuevas integrantes de “Cantando por un Sueño” (El Trece) y la noticia se conoció en el programa “Hay que Ver” (El Nueve) de parte de Denis Dumas quien anunció: “Confirmadísima para Cantando 2020. ¡Bienvenida Cinthia!”, dijo la conductora revelando que ella es una de las flamantes incorporaciones al certamen que conducen Ángel de Brito y Laurita Fernández.

Pero ante semejante presentación Cinthia fue más realista y dijo: “Estoy contenta por el laburo, pero no por el papelón que voy a hacer. Sólo por eso”, comentó divertida. “¿Peor que Mica Viciconte?”, preguntó Fernanda Iglesias sobre la otra incorporación y Cinthia dijo: “Estoy ahí, cabeza a cabeza. No es que tiro abajo y canto bien, créanme que no. En esta estoy abajo de un tren” dijo la ex de Martín Baclini.

Sin embargo Cinthia aseguró que su previa y su show serán de lo mejor: “Voy a bailar, pongo luces, pantallas, me pongo en culo”, enumeró la bailarina en lo que se espera que sea una gran participación junto a su compañero Facundo Magraña.