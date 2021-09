Cinthia Fernández posó sensual en su cocina y realizó una profunda reflexión

Luego de una inesperada participación en las elecciones PASO por los buenos resultados obtenidos por Cinthia Fernández, la bailarina confirmó que seguirá trabajando en política por sus ideas y sus ganas de colaborar con la sociedad.

Molesta por algunas irregularidades en los comicios, Fernández denunció la falta de sus boletas en algunas escuelas de La Matanza y hasta confirmó que recibió un pedido de coima.

Ahora y más relajada, la ex de Martín Baclini posó muy sensual en la cocina con una taza de café en sus manos. Sentada sobre la mesada, la morocha lució solo una remera de algodón sobre una tanga de algodón que apenas se llegó a ver.

Interesada en la actualidad de las mujeres, Cinthia manifestó: “Cuántas veces como mamá o mujer que labura todo el día, nos pasó de dejarnos a nosotras en segundo lugar, incluso en aspectos de salud?”, comenzó diciendo.

Luego Fernández agregó: “Hace poco vi una publicación de infecciones urinarias y me acordaba que cuando tuve una más de chica, hice todo mal, me automediqué con lo que me aconsejo una amiga, no fui al médico, no cumplí el tratamiento porque ya no tenía síntomas, me olvidaba las tomas etc.”, agregó. “Hoy la historia es otra, hay tratamientos mucho más simples que en una única toma, disueltos en medio vaso de agua te resuelven la infección, sólo hay que consultar con tu médico para que nos dé el indicado”, dijo Cinthia y luego recomendó una cuenta de salud femenina.

La bailarina ganó más de 70 mil “likes” con su foto y mensajes como: “Me encanta tu estilo 😍😍😍”, “Admiro tu personalidad y tesón. Abrazo desde Uruguay”, “Hola Te Mando un Besooooo grande de Acá De Uruguay , ❤️😍”, “Te amo”, “Diosa”, entre otros.