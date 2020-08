Cinthia Fernández hizo pública la reacción de Mica Viciconte al enterarse del positivo de COVID-19 de Nicole Neumann

Este jueves, Cinthia Fernández salió en “Los ángeles de la mañana” a través de una videollamada y confió cuál fue la reacción Mica Viciconte al enterarse que Nicole Neumann había dado positivo de coronavirus. “¿Cómo está Mica de ánimo? Me llamó la atención el día que se quebró al aire, se puso muy mal”, soltó Ángel De Brito.

A lo que la bailarina confió: “La veo muy tranquila, de verdad te lo digo. Respecto a esto voy a contar algo que es privado porque me parece que no le hace mal a nadie. Cuando empezó todo esto del Covid de Nicole, nosotros y la producción no sabíamos nada. Nosotros pensamos que ella tenía coronavirus porque en el chat que tenemos en el programa fue preguntando: ‘Chicos, ¿cuando uno es asintomático se tiene que hacer el test?’. Le contestamos que no había entendido nada durante estos meses y le preguntamos si estaba bien y si se había contagiado. ‘Sí, sí, sí, estoy bien. Una amiga me está preguntando’, contestó”.

Vale destacar que Cinthia no opina igual que Neumann, quien hace unas horas publicó una frase sobre las exparejas, claramente dirigida a Fabián “Poroto” Cubero, la actual pareja de Viciconte. Fernández la leyó y reaccionó en su cuenta de Twitter: “Después se queja y dice que la exponemos en nuestro programa. Cuando la que busca que la levanten es ella. O te quejás o te la bancás..... igual no se entiende, parece que la culpa de contagiarse ahora también va a ser de Mica y Fabián”.