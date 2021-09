Cinthia Fernández habló de su problema con la celulitis: “No estoy acostumbrada a verme así”

Tiene uno de los cuerpos más esculturales del país, hace años que entrena a diario e incluso lo ha hecho durante sus embarazos y aunque cualquiera podría pensar que Cinthia Fernández forma parte del ínfimo porcentaje de la población femenina que tiene celulitis, la mediática reveló que se encontró algunos “pocitos” en sus piernas.

“Estoy en plan de tomar agua, entonces voy mucho al baño. Me llené de celulitis chicas, tengo celulitis”, reveló en Los ángeles de la mañana y aseguró que el tema la tiene muy preocupada y se agravó con su incursión a la política.

Cinthia Fernandez

“Lo que pasa que yo tengo, se van a reír, celulitis nerviosa. A mí me dio después del post-parto, por estrés”, explicó. “No, el post-parto no es de estrés, es celulitis hormonal que te queda después de parir”, señaló Yanina Latorre.

Cinthia Fernández bailó en las puertas del Congreso de la Nación para cerrar su candidatura.

Y la bailarina se explayó sobre el origen de estas marcas en su piel. “Yo estaba depresiva, estresada, no te puedo explicar cómo fueron mis partos. Si querés repasamos… Ahora me volvió a agarrar y estoy histérica. Es normal, pero no estoy acostumbrada a verme así, no lo puedo creer”, relató con preocupación.

“Quería preguntarte, cómo dijiste que era nerviosa y lo del parto fue hace muchos años, ¿qué pasó ahora?”, quiso saber Maite Peñoñori. Y como la mediática señaló las últimas PASO en las que fue precandidata a diputada como el desencadenante, su compañera sintetizó: “La política te generó celulitis”.