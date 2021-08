Cinthia Fernández disparó contra Juana Viale y la tildó de irrespetuosa: “Me chicaneó toda la mesa”

Luego de ser invitada en la mesa de Mirtha Legrand, Cinthia Fernández aprovechó su labor como panelista de “Los Ángeles de la Mañana” para ventilar algunos de los sucesos que vivió durante la noche del sábado.

Ese día, Cinthia protagonizó un fuerte cruce al acusar de “infantil” a Patricia Bullrich mientras discutían por Florencia Peña. “Siento que estoy hablando con mi hija que me está diciendo ‘yo me estoy portando mal’”, le largó Fernández, a lo que Patricia respondió tajantemente “No me trates como tu hija, por favor”. De esta manera, tanto la mediática como la Presidenta del PRO tuvieron el duelo de la noche, que luego terminó en paz, al darse un choque de puños.

Además de Bullrich, esa noche estuvieron presentes como invitados los periodistas Gastón Recondo y Ceferino Reato. La angelita también se cruzó con este último en pleno programa. Esto generó que hoy por la mañana, Cinthia Fernández asegurará en LAM que se sintió ninguneada por aquellos invitados con los que compartió la mesa y también por la conductora.

“Yo sentí que hablé bien, que fui clara. Con ella (Patricia Bullrich) terminamos el programa con la mejor. No fue nada contra ella. Dije lo que sentía y lo que vivo, porque a mí me recontra maltratan... A mí me chicaneó toda la mesa. Todos. Hasta Juana”, disparó Cinthia.

Ángel de Brito le preguntó: “¿Juanita también te chicaneó? ¿Cómo?”. Y la panelista respondió: “Ella está en las mismas condiciones que yo. No es periodista. Y el lugar de conductora no es el mismo que le de un invitado...”. En ese instante, Yanina Latorre apareció en defensa de Viale: “No, pará, ella puede ser conductora sin ser periodista...”.

Enojada, Cinthia la interrumpió: “No, pará, no escuchás y estás mezclando todo, Yanina. Ella está en las mismas condiciones que yo. Porque yo no soy ni periodista, ni política, pero sin embargo estoy en la tele. Y creo que ella tendría que ser más anfitriona y más acogedora. Porque vos podés preguntar y de última yo me quemo o no con la respuesta. Pero ella me dijo ‘¿no creés que no podés entrar a la política con un tema solo?’ Yo sé que a mí me van a dar con un caño siempre, pero me preguntó juzgando”, cerró la candidata a diputada por Unite.